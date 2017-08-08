أمير الباحة يدشن مهرجان العسل الدولي في الباحة ويكرم الداعمين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية والترفيهية المصاحبة له، وذلك بحديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان .

ولدى وصول سموه مقر المهرجان قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، مستمعاً إلى شرح عن محتوياته الذي يضم أكثر من 21 محلاً لبيع العسل ومنتجاته وأدوات صناعته، التي يشارك بها عارضين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جناح جمعية النحالين التعاونية المشتمل على مختبر التحليل ومنتجات العسل، والأدوات التي يستخدمونها في تربية النحل وإنتاج العسل .

كما دشن سمو أمير منطقة الباحة عشرة مشروعات ضمن مبادرة شركة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناع العسل في المنطقة، حيث استمع سموه إلى شرح عن تلك المشروعات من رئيس فريق مشاريع المواطن بشركة أرامكو محمد الثبيتي المتضمنة إنشاء معهد تدريب النحالين، وتدريب 500 نحال، وإنشاء 500 مشروع ناشئ لهم، بالإضافة إلى زراعة 50 ألف شتلة يتغذى عليها النحل، وإنشاء خط تعبئة العسل ومخزن تبريد مركزي .

واوضح رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور احمد الخازم ان تشريف صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة وافتتاح مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية المصاحبة وتدشين مشاريع مبادرة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة العسل في منطقة الباحه لهو شرف للمنظمين وأكبر دعم وحافز لبذل المزيد من العطاء فله منا كل الشكر والتقدير. مشيرا الى انهم يحتفلون هذا العام بمرور عشر سنوات على بداية مهرجان العسل والفعاليات المصاحبة مبينا بان مهرجان العسل هذا العام يتميز بتنوع الفعاليات المصاحبة له بكونه يجمع بين عدد من البرامج التي تتسم بالتنوع، فهو يشتمل على فعاليات علميه وترفيهية وثقافية ، ومعرض يزاوج بين التسويق والتوعية مؤكدا الى ان البرامج الترفيهية تستمرطوال أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، وتستهدف الأسرة والطفل، وتنفذها فرق ترفيهية متخصصة.

أما المعرض فيضم كبار النحالين في المملكة وتعرض فيه أنواع العسل ومنتجات النحل الأخرى، وأدوات تربية النحل ومستلزماتها، ومطبوعات متخصصة، وأفلام توعوية، بالإضافة إلى مشاركات من خارج المملكه.

كما تستمر “جائز على المجدوعي لدعم صناعة العسل” التي تهدف الى رفع مستوى الجودة في المهرجان وتشتمل على خمسة افرع وهي جائزة افضل عرض عسل سائل، وجائزة افضل عرض اقراص شمعيه، وجائزه افضل جناح مشارك في المهرجان.

وقال الخازم إن النجاح الذي حققه مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات المصاحبة ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم وتشجيع إمارة المنطقة، وجهود شركاء جمعية النحالين التعاونية سواء من الداعمين والرعاة، أو من اللجان العاملة التي تعمل بشكل تطوعي، أو من الجهات الحكومية.

وشكر الدكتور الخازم باسم اللجنة المنظمة للمهرجان لكل من ساهم في إنجاح المهرجان وقدم شكره الخاص للشركاء الاستراتجيين وهم شركة أرامكو السعوديه ومجموعة المجدوعي الداعمين لتطوير صناعة العسل في المنطقة والمهرجان، وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والدعمون وهم امارة منطقة الباحه وزارة العمل والتنمية الإجتماعيه و الاتصالات السعوديه وجامعة الباحة راعي اللقاء العلمي، والرعاه مجموعة المجدوعي، وشركة التأثير المباشر وجريدة عكاظ وقناة الفرسان وقناة السيوف، وشركاء النجاح وهم امانة منطقة الباحه، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود ولكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان من الدوائر الحكومية والأفراد من دون تخصيص او استثناء، والاعلاميين الذين أبرزوا جهودها سواء في مجال الإعلام المرئي وهم قناة mbc وقناة العربيه والتلفزيون السعودي، وقناة سمسم. أو الأعلام المكتوب أو المواقع الإلكترونية والمنتديات أو وسائل الإعلام الجديد.

ولشركاء في تنفيذ المهرجان وهم شركة ثلاثة ارباع لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات ومجموعة ابداع الفرح.

وقدم شكره الخاص للدكتور حامد بن مالح الشمري وكيل امارة منطقة الباحه على جهودة وتذليلة للمعوقات التي واجهت اللجنة المنظمه والشكر و لمدير التطوير السياحي في الإمارة ومدير العلاقات العامه على جهودهم وتنسيقهم مع اللجنة المنظمه.

وفي ختام الافتتاح كرّم سموه الداعمين لمهرجان العسل، فيما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من جمعية النحالين التعاونية بالباحة .

يذكر أن مهرجان العسل الدولي العاشر تبدأ فعالياته يومياً من الرابعة عصراً، وحتى منتصف الليل لمدة 15 أيام.