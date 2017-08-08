 محافظ الخرج يرأس الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعيه بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووفد الجالية اليمنية بالمنطقة ..  بلدية محافطة الخرج تفحص التمور المعروضة للبيع أمير الباحة يطلق فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات محافظ الخرج يرأس الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعيه بالمحافظة أمير الباحة يدشن مهرجان العسل الدولي في الباحة ويكرم الداعمين أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية الموضوع: مناجم الوطن” برنامج تدريبي بنادي فطن الصيفي للبنات بحقل دنو موعد الاحتضار .. انطلاقة باهتة وأداء مخجل لمهرجان تمور بريدة ! وفد تجاري إندونيسي يزور غرفة المدينة 24 مليونا لمكافآت طلاب تعليم عسير أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة فتح الشرائح للمنقولين خارجيا بتعليم عسير

محافظ الخرج يرأس الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعيه بالمحافظة

محافظ الخرج يرأس الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعيه بالمحافظة
المناطق-أشرف العصيمي

رأس سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٦هـ بقاعة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الخرج بحضور أعضاء اللجنة.
وتم مناقشة كيفية مسانده الجهات الحكومية والاهلية التي تمتلك معدات وآليات ثقيلة لادارة الدفاع المدني في أوقات الطواري لا سمح الله بحضور ممثلين للادارات الحكومية والاهلية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>