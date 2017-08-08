محافظ الخرج يرأس الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعيه بالمحافظة

رأس سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١١/١٦هـ بقاعة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الخرج بحضور أعضاء اللجنة.

وتم مناقشة كيفية مسانده الجهات الحكومية والاهلية التي تمتلك معدات وآليات ثقيلة لادارة الدفاع المدني في أوقات الطواري لا سمح الله بحضور ممثلين للادارات الحكومية والاهلية .