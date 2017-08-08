 أمير الباحة يطلق فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يطلق فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات

أمير الباحة يطلق فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات
المناطق-عبدالرحمن سفر

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق رالي تحدي صعود المرتفعات بالباحة , فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات، الذي اشرف عَلَى تنظيمه الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية، وذلك بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافطة بني حسن .
وأعطى سموه شارة الانطلاق بالتلويح بالعلم، حيث انطلقت سيارات المتسابقين البالغ عددهم 18 متسابقاً، يمثلون المملكة العربية السعودية ودول الخليج ولبنان وسوريا، وسط طاقم تحكيمي أوروبي وأمريكي، وتنظيم الاتحاد السعودي, بمشاركة 30 شاباً من مجلس شباب محافظة بني حسن .
وشاهد سمو أمير منطقة الباحة عدداً من جولات السباق للمشاركين، مستمعاً إلى شرح من محافظ بني حسن نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق محمد بن معيض الفائز عن السباق الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مرتفعات وادي خيرة ببني حسن ويمتد على مسافة 2800 متر، مستعرضاً أبرز الجهود التي بذلت من اللجنة المنظمة لإنجاح هذه الفعالية التي تقام لأول مرة على مستوى دول الخليج العربي، مشيراً إلى ما يتميز به المنتزه من مواقع سياحة أسهمت في استقطاب العديد من الزوار والمصطافين .
ونوه سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي بهذه الفعالية المميزة التي تقام ضمن فعاليات صيف الباحة لتلبي رغبات وتطلعات شباب المنطقة لقضاء أوقات مميزة معها، مشيراً أنه تم التواصل مع هيئة الترفية لإقامة فعاليات مماثلة، مؤكداً أنه سيكون هناك العديد من البرامج المتميزة التي تعنى بالشباب في صيف العام القادم بمشيئة الله .
حضر السباق وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد الوذيناني, والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نايف بن إبراهيم الحجيلان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومحافظة بني حسن والاتحاد السعودي لسباق السيارات والدرجات النارية .

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