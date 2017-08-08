 بلدية محافطة الخرج تفحص التمور المعروضة للبيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية محافطة الخرج تفحص التمور المعروضة للبيع

بلدية محافطة الخرج تفحص التمور المعروضة للبيع
المناطق-أشرف العصيمي

ضمن جولات المراقبين الصحيين الرقابية على جميع الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة قام المختصين بسحب عينات من التمور المعروضة للبيع في السوق المركزي بالمحافظة ، وإرسالها إلى مختبر البلدية للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين .
وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أهمية الغذاء الصحي للمستهلك وخاصة التمور والتي تعد من أهم المحاصيل الغذائية بالمملكة والحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع .

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