أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس في جلسته الأسبوعية بالقصر الحكومي برؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل وأعيان المنطقة والمواطنين حيث رحب سموه بالجميع وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية كما تطرق سموه إلى الفعاليات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وأخرها دورة تبوك الدولية الثانية ومهرجان الورد والفاكهة مؤكداً سموه أن هذه الفعاليات تأتي في سياق الحرص على توفير أنشطه مختلفة تناسب الجميع خلال فترة الصيف مثنياً سموه على انعكاسات هذه الفعاليات والنجاح الذي تحقق وقال سموه ( إن قدرة شبابنا السعودي الذين اشرفوا على تنظيم هذه الفعاليات ابهروا الجميع وهذا ما نفاخر به وهو المكسب الحقيقي وأضاف سموه أن هذه الأنشطة جذبت ألاف الزوار سواءاً من داخل المنطقة أو من خارجها الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه كان محط إعجاب الجميع وقال سموه أن تظافر الجهود من الجميع ساهم ولله الحمد في هذا النجاح الذي تحقق وانعكس على انطباعات الحضور

وفي ختام اللقاء دعا سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه حفظهما الله ثم تناول الجميع طعام العشاء.

حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني