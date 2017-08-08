 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وفد الجالية اليمنية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وفد الجالية اليمنية بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وفد الجالية اليمنية بالمنطقة
جازان - امل بهكلي 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس الجالية اليمنية في المنطقة عبده بن محمد الشوخي والوفد المرافق له.ونوّه سموه خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة وما توليه القيادة الحكمية من جهود متواصلة للوقوف مع الحق ودعم الشرعية في اليمن ، متمنيًا سموه تحقيق الأمن والاستقرار لليمن ، ومؤكدا  سعي المملكة الدائم إلى نصرة المظلوم والوقوف بجوار الحق , إلى جانب دورها في حماية أراضيها من أي مغرض يحاول المساس بأمنها .

من جانبه أعرب رئيس الجالية اليمنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن كافة اليمنيين المقيمين بجازان عن خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لكل ما تقدمه المملكة من دعم ومساندة لعودة الشرعية في اليمن ، معربا عن تقديره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على التعاون الدائم الذي تقدمه إمارة منطقة جازان لأبناء الجالية اليمنية المقيمين بالمنطقة .

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