ديوان المظالم يطلق خدمة تسجيل المحامين إلكترونياً

أطلق ديوان المظالم اليوم عبر بوابته الإلكترونية خدمة “تسجيل المحامين” التي تتيح تسجيل المحامي في بوابة خدمات( مُعين ) الإلكترونية ، ويأتي هذا التحول الإلكتروني مواكباً لهدف الديوان في خطته الاستراتيجية (2020) بما يتفق مع التوجهات العامة والأطر الأساسية لرؤية المملكة 2030 .. ومتابعةً لاستكمال محتوى بوابة نظام ( مُعين ) القضائية للمستفيدين .

وأبان الديوان أن إطلاق هذه الخدمة تم إتاحته ليتمكن المحاميمن الاستفادة من الخدمات الخاصة بالمحامين بكل يسر وسهولة ودون حاجة إلى مراجعة المحكمة، والتي تأتي متكاملة الكترونيا مع بيانات المحامين لدى وزارة العدل والتحقق من سريان رخصة المحاماة آلياً عند التسجيل بالإضافة إلى التفعيل، موضحاً أن الخدمة تتيح للمحامي بعد تسجيله إدراج بياناته ورخصته تلقائياً في الدعاوى والطلبات الجديدة المقدمة منه دون حاجة إلى تكراراها عند تقديم كل دعوى وطلب، كما أنها تتميز بتنبيه الدوائر القضائية على الوكلاء من غير المحامين الذين يترافعون في أكثر من ثلاث دعاوى بما يخالف نظام المحاماة.

يذكر أن هذه الخدمة تعد تمهيداً لإطلاق خدمات خاصة بالمحامي مثل إدارة دعاوى الموكلين، وإتاحة تسجيل كافة بياناتهم لتسهيل استخدامها في الدعاوى والطلبات التي يقدمها المحامي بالوكالة عنهم، علماً بأنه سيتم تعديل نوع حسابات مستخدمي نظام معين من المحامين والمحاميات الحاليين آلياً عن طريق التكامل الإلكتروني مع وزارة العدل، كما يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل في بوابة نظام معين واختيار نوع المستخدم (محامي) واستكمال خطوات التسجيل.

وتزامناً مع تدشين هذه الخدمة يعتزم ديوان المظالم يوم الأربعاء 1438/11/24 هـ عقد ورشة عمل بمحافظة جدة تتناول التعريف بالخدمات القضائية الإلكترونية المتاحة للمحامين عبر هذه الخدمة وأيضاً الاستماع إلى المقترحات من الحضور ، متيحاً الديوان التسجيل لحضور هذه الورشة عن طريق بوابته الإلكترونية www.bog.gov.sa ، ثم الدخول على أيقونة ورشة العمل واستكمل اجراءات التسجيل لحضور الورشة .

يذكر أن ديوان المظالم كان قد أعلن الأسبوع المنصرم عن عزمه إطلاق عددٍ من الخدمات القضائية الإلكترونية المتممة لخدمات برنامج (معين ) الإلكتروني