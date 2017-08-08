مساء الخميس بالأحساء .. مواجهات الفتح والتعاون بدوري المحترفين

يفتتح فريقا الفتح والتعاون مباريات الموسم الجديد من دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018، عندما يلتقيان مساء الخميس بالأحساء.

ويملك الفتح سجلاً إيجابياً أمام التعاون، إذ التقيا في 14 مباراة بدوري المحترفين، فاز الفتح في 6 مباريات، فيما فاز التعاون في ثلاث مواجهات آخرها مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي، بينما حضر التعادل في 5 مناسبات.

ويستعرض الموقع الرسمي لدوري جميل تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين:

– موسم 2016-2017: التعادل 0-0 في الدور الأول – فوز التعاون 2-0 في الدور الثاني.

– موسم 2015-2016: فوز الفتح 1-0 في الدور الأول – فوز الفتح 2-1 في الدور الثاني.

– موسم 2014-2015: فوز الفتح 2-1 في الدور الأول – فوز الفتح 2-0 في الدور الأول.

– موسم 2013-2014: التعادل 1-1 في الدور الأول – فوز التعاون 1-0 في الدور الثاني.

– موسم 2012-2013: فوز الفتح 1-0 في الدور الأول – فوز الفتح 2-1 في الدور الثاني.

– موسم 2011-2012: التعادل 3-3 في الدور الأول – التعادل 0-0 في الدور الثاني.

– موسم 2010-2011: التعادل 0-0 في الدور الأول – فوز التعاون 3-1 في الدور الثاني.