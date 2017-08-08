الفيحاء يعلن موعد السفر للرياض لمواجهة الهلال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته قبل خوض أول مواجهاته في دوري جميل للمحترفين أمام نظيره الهلال الخميس المقبل بالرياض.

حيث أجرى الفريق مران مسائي على الملعب الرئيسي بمدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ، وبدأ التمرين باجتماع للمدير الفني السيد كونستانتين جالكا ناقش خلاله أداء الفريق في المباراة الودية أمام الرائد أمس الأول الأحد، بعد ذلك أجرى اللاعبين حركات الإحماء ثم التمارين الإسترجاعية، تلاها مجموعة من التمارين الفنية على تمرير الكرة، والكرات الثابته، وختم السيد جالكا المران بمناورة طبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية، شارك فيها جميع اللاعبين.

وغادر الفريق صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض حيث يقيم المعسكر الإعدادي لمباراة الهلال.