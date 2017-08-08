مدير تعليم جدة يعتمد حركة نقل ٧٥٧ موظفة إدارية بتعليم جدة

اعتمد مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة نقل الموظفات الاداريات في تعليم جدة لعام ١٤٣٨هـ والتي شملت ٧٥٧ موظفة .

وتمنى الثقفي لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.

من جانبه أوضح مدير ادارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي ان عدد المتقدمات لطلب النقل بلغ ٩٤٥ ادارية وتم نقل ٨٧ ٪‏ من مجموع المتقدمات ، وتم تحقيق الرغبة الاولى بنسبة ٩٦٪ من اجمالي الاداريات المنقولات .

واوضح الغامدي ان التعامل مع حركة النقل كان الكترونيا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الاداريات ، لافتا الى ان مدة الاعتراض على نتائج النقل ستكون لمدة عشرة ايام من تاريخ اعلان الحركة.

وللاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي :

http://hr.jedu.gov.sa/Login.aspx