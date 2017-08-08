العقاري : مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة

نفى الصندوق العقاري، صحة ما تمّ التطرق إليه أخيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة “برنامج التمويل المدعوم” مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”، موضحاً أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عاماً.

تفصيلاً؛ قال الصندوق في بيان: حرصاً من صندوق التنمية العقارية على توضيح بعض التفاصيل المهمة فيما يخص آليات تقديم دعمه للمواطنين الكرام، فإنه ينفي صحة ما تمّ التطرق إليه أخيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة “برنامج التمويل المدعوم” مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت بهتاناً بأن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”، موضحاً أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر أي ما يعادل 25 عاماً.

وبيّن الصندوق أن تقسيم الدعم للمواطنين بهذه الطريقة يهدف إلى توزيع الدعم على شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكّد الصندوق أن نسبة دعمه للمواطن المستفيد الذي يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال فما دون تبلغ 100 % من أرباح التمويل، حيث لا يتحمّل المستفيد سوى سداد أصل القرض، مع العلم أن نسبة المستفيدين الذين يقل دخلهم عن ١٤ ألفاً تبلغ ٨٥ % ممّن هم على قوائم الانتظار، كما أن النسبة المتبقية من المواطنين المتقدمين للصندوق الذين يبلغ دخلهم أكثر من 14 ألف ريال شهرياً يتم دعمهم بشكل جزئي بناءً على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وقد يصل دعم بعضهم إلى 100 % بناءً على قاعدة الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل السكني المدعوم يسهم بشكل رئيس في حل أكبر عقبة تواجه المواطنين المتقدمين للصندوق والمتمثلة في طول فترة الانتظار؛ حيث سيتم تخفيض فترة انتظارهم وتسريع وتيرة خدمتهم ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال 5 سنوات فقط، بإذن الله.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري وعلى مدار أكثر من 40 عاماً أسهم في تمكين نحو مليون أسرة سعودية من تملك السكن، وسيستمر في التزامه بتعزيز دوره الداعم والدائم لتحقيق تطلعات المواطنين بتملك المسكن المناسب عبر إيجاد حلول تمويلية تضمن له الاستمرار لخدمة جميع المواطنين المستحقين في المملكة.