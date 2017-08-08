بتوجيه من الأمير متعب بن عبدالله .. فريق طبي متخصص يقوم بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي

تنفيذاً لتوجيه الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قام فريق طبي متخصص من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي من منسوبي الحرس الوطني، والوقوف على وضعه؛ نتيجة تعرّضه لحادث مروري أدى لدخوله في غيبوبة، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة.

واطلع الفريق الطبي على حالته الصحية؛ وذلك تمهيداً لنقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض؛ لاستكمال علاجه هناك.

من جهته، رفع عبدالحميد بن سعود الحربي -شقيق المريض- شكره وامتنانه لسمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على هذه اللفتة غير المستغربة، واستجابته لندائه في علاج أخيه، داعياً المولى -عز وجل- أن يجزيه خير الجزاء.