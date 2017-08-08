 بتوجيه من الأمير متعب بن عبدالله .. فريق طبي متخصص يقوم بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بتوجيه من الأمير متعب بن عبدالله .. فريق طبي متخصص يقوم بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي العقاري : مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة الإطاحة بخلية مكونة من 3 أشخاص لحيازتهم أكثر من 100 ألف حبة محظورة في مكة مدير تعليم جدة يعتمد حركة نقل ٧٥٧ موظفة إدارية بتعليم جدة ‏في ظرف ثمان ساعات “الأدوية والبطاريات” تدخل 7 أطفال لطوارئ “سعود الطبية” الفيحاء يعلن موعد السفر للرياض لمواجهة الهلال وصول طائرات القوات الجوية إلى أمريكا للمشاركة في تمرين العلمين الأمير خالد الفيصل يوافق على تشكيل لجنة لوضع برنامج ملتقى مكة الثقافي في موسمه القادم مساء الخميس بالأحساء .. مواجهات الفتح والتعاون بدوري المحترفين “تعليم المخواة” يدعو المنقولين من المعلمين خارجياً لإدخال الرغبات نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة اختتام فعاليات نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض

بتوجيه من الأمير متعب بن عبدالله .. فريق طبي متخصص يقوم بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي

بتوجيه من الأمير متعب بن عبدالله .. فريق طبي متخصص يقوم بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي
المناطق - متابعات

تنفيذاً لتوجيه الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قام فريق طبي متخصص من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بمعاينة حالة الجندي بدر بن سعود الحربي من منسوبي الحرس الوطني، والوقوف على وضعه؛ نتيجة تعرّضه لحادث مروري أدى لدخوله في غيبوبة، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة.
واطلع الفريق الطبي على حالته الصحية؛ وذلك تمهيداً لنقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض؛ لاستكمال علاجه هناك.
من جهته، رفع عبدالحميد بن سعود الحربي -شقيق المريض- شكره وامتنانه لسمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على هذه اللفتة غير المستغربة، واستجابته لندائه في علاج أخيه، داعياً المولى -عز وجل- أن يجزيه خير الجزاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>