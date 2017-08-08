أمانة نجران تسمح للمطابخ بذبح الأضاحي مؤقتاً وفق الشروط الصحية

وجه امين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش إدارة الرقابة الشاملة بالسماح للمطابخ الراغبة في الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك 10ـ 11 ـ 12 ـ 13 من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ وفق الاشتراطات الصحية؛ تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتخفيفاً للضغط على المسالخ ونقاط الذبح.

واوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع انه يشترط للسماح أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والحرص على النظافة الدائمة وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

مضيفاً انه في حالة عدم توفر ذلك يجب التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة بنقل مخلفات المسالخ والتخلص منها في الأماكن المعدة لذلك، بالإضافة إلى أخذ التعهُّد على صاحب المطبخ بالالتزام في عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل حرص أمانة منطقة نجران على إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمسالخ ونقاط الذبح للعمل خلال أيام عيد الأضحى من وقت مبكر

وأبان آل فاضل بأن فرق الرقابة الشاملة ستقوم بجولات ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.