 فعاليات الخيمة التراثية ومسرح الطفل والأسرة تجذب الزوار بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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فعاليات الخيمة التراثية ومسرح الطفل والأسرة تجذب الزوار بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران

فعاليات الخيمة التراثية ومسرح الطفل والأسرة تجذب الزوار بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران
المناطق - نجران

جذبت فعاليات الخيمة التراثية ومسرح الطفل والأسرة بمهرحان بدر الجنوب السياحي الأول زوار و أهالي المحافظة بما يتم تقديمة  من برامج وأنشطة ترفيهية وقصائد شعرية .
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح،أن فعاليات مهرجان  بدر الجنوب جاءت شاملة ومتنوعة للعديد من البرامج والأنشطة التي تلبي رغبات شرائح المجتمع المختلفة وتسهم في تحقيق الترفيه والاستمتاع لجميع الزوار ومرتادي المهرجان من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية عبر مسرح الطفل والأسرة بشكل يومي بمقر المهرجان في منتزه الأمير مشعل بن سعود  ،إضافة إلى الفنون التراثية والشعبية التي تشتهر بها المنطقة،والمسابقات الرياضية لكبار السن والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة،كما جذبت الخيمة التراثية المقامة ضمن فعاليات المهرجان الزوار لتعرف على مقومات المنطقة الثقافية والإجتماعية والتاريخية،والاستماع إلى القصص الشعبية والأمسيات الشعرية حيث تستضيف الخيمة التراثية في الفترة المسائية العديد من الشعراء والمنشدين والرواه لتقديم قصائد شعرية وقصص شعبية بالإضافة إلى تقديم فقرات انشادية لبعض المنشدين حيث حظيت فعاليات الخيمة التراثية بحضور جماهيري كبير من الكبار والصغار
وأبان آل مريح ان إدارة المهرجان كرمت أكبر زائر للمهرجان الشيخ المسن حسين آل فروان واحتفت به تقديرا لكبر  سنة الذي بلغ 120 عاما ولا زال يتمتع بصحة جيدة والحمد لله

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