 رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور الخازم : منع العارضين للعسل من الادعاءات غير مثبتة علميا او طبيا  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور الخازم : منع العارضين للعسل من الادعاءات غير مثبتة علميا او طبيا 

رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور الخازم : منع العارضين للعسل من الادعاءات غير مثبتة علميا او طبيا 
المناطق - الباحة

شدد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الدكتور احمد الخازم على العارضين في المعرض من الادعاءات الغير مثبتة علميا او طبيا ومنع الترويج لأي خلطات من منتجات النحل بأنها تعالج امراض معينه او ربطها باي ادعاء طبي الا اذا كان ذلك مثبت علميا ولدي المدعي الدليل على ذلك.
كما يمنع الترويج للاعسال بان تعالج امراض معينه او مقوية جنسيا او غير ذلك من الادعاءات.
وأوضح الدكتور الخازم ان مثل هذه الادعاءات نادر حدوثها في المهرجان ولكن اللجنة المنظمة تعتبر هذه الادعاءات تضليل اذا لم يكن هنالك حقائق مثبته علميا.
وأضاف الدكتور الخازم بان البعض يدعي بأن العسل افاد حالة مرضيه محدده ولكن غير صحيح ان يعمم فقد يفيد العسل حالة مرضيه معينه عند شخص معين ولا يفيد الحالة عند شخص اخر.
وأضاف الدكتور الخازم بانه ليس هناك أدنى شك في فوائد العسل ومنتجات النحل الاخرى وخاصة العسل الغير مغشوش والغير متعرض لحرارة عاليه ومخزن تخزين جيد ولكن وصفة كعلاج لأي مرض من الأمراض بدون إثبات علمي يعتبر تضليل ولا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان.

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