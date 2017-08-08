 الدكتور الشمري يدشن الملتقى الدعوي العاشر بمنطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدكتور الشمري يدشن الملتقى الدعوي العاشر بمنطقة الباحة

الدكتور الشمري يدشن الملتقى الدعوي العاشر بمنطقة الباحة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري الملتقى الدعوي العاشر بمنطقة الباحة بحضور المستشار في الديوان الملكي وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة.
حيث استهل البرنامج بلقاء مفتوح مع معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري تحدث فيها عن صلاة الكسوف وأحكامها وعبرها وبين الشثري أهمية التعامل مع الأمور الحسنة وذكرها ونشرها بين الناس ليعم الخير بينما إنكار المنكرات يكون بالنصيحة والأسلوب الأمثل وعدم نشر أخبار المنكرات وإشاعنها حتى لا تتفشى وتصبح من الأمور الاعتيادية ، بعدها بدأت أسئلة الحضور مع ضيف اللقاء والتي أجاب فيها فضيلته على أسئلة المتسائلين بأسلوب جمع بين الأسلوب العلمي والطرافة مما أضفى على اللقاء تفعل من الحضور ، وفِي نهاية اللقاء سلم وكيل إمارة منطقة الباحة وضيف الملتقى عدد من شهادات حضور للدورة التي افتتح بها الملتقى.
هذا وقد انطلق الملتقى بدورة بعنوان كيف تصبح اعلاميا محترفا ألقاها المدرب خالد الشريمي تحدث فيها عن دور الإعلام وأهدافه والتي تفاعل معها الجمهور فيما كانت الساعة الحادية عشرة موعدا مع الشاعر عبدالله البيضاني والتي نثر في سماء الملتقى إبداعا بشعر النظم والعرضة والتي لاقت تفاعلا من الجمهور بينما اختتم اليوم بفرقة أشكال وألوان والتي افضت في ساحات الملتقى الفرح والمتعة.

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