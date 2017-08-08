يمثلون الدفعة الأولى لبرنامج دعم وتأهيل الشباب.. 25 شابا يبدأون خوض تجارة التمور في بريدة

بدأ 25 شابا اليوم ( الثلاثاء ) يمثلون الدفعة الأولى من المتقدمين لبرنامج دعم وتأهيل الشباب في تجارة التمور بمدينة التمور ببريدة والذي أطلقته شركة السلوم والغيث لتسويق التمور بالتعاون مع مجلس شباب القصيم ، بعد ان اجتازوا الدورة التدريبية التي تسبق دخولهم للسوق واستمرت لمدة ثلاثة أيام .

وبحسب مدير عام شركة السلوم والغيث لتسويق التمور سلمان بن عبدالكريم السلوم ، بان برنامج الشركة لدعم وتأهيل الشباب في تجارة التمور ، يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية ، وكان هذا الموسم في نسخته الثانية تزامنا مع انطلاقة مهرجان بريدة للتمور ، بعد ان حقق نجاحا الموسم الماضي وأثبت فاعليته في دخول 65 شابا لسوق التمور ببريدة ، مبينا بأن هذا العام حرصت الشركة على تطويره بعد أن حظي باهتمام مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حيث بارك سموه خلال اتفاقية تعاون البرنامج مع مجلس شباب القصيم ، لتكون الأهداف أشمل وأوسع بحيث يشمل الراغبين في الدخول في تجارة التمور من مختلف أنحاء المنطقة ، بالتنسيق مع مجلس شباب القصيم ، مبينا بأن البرنامج يقدم قروضا حسنه للشباب بدون أي فوائد مقابل اجتيازه للدورة التدريبية التي تقام لمدة ثلاثة أيام وتتركز محاورها على الجانب الميداني لطريقة البيع والشراء في التمور ومعرفة الأصناف والدخول في المزايدات والشراء المباشر من السوق وكيفية تسويقه بطريقة اقتصادية صحيحة بعيدة عن أية خسائر .

ولفت ” السلوم ” بأن الشركة خصصت مستشارا للشباب المستفيدين من البرنامج يقدم لهم الرأي والمشورة خلال تواجدهم بالسوق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، حرصا على استمراريتهم بالسوق .

وبين ” السلوم ” بأن شروط الانضمام للبرنامج كانت ميسرة للشباب ، مضيفا بأن البرنامج يجري تنفيذي على مراحل خلال موسم التمور وقد بدأت الدفعة الاولى لهذا الموسم بالدخول لسوق التمور ببريدة .