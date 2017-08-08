أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله – رحمه الله

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على سمو الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي ( والد الفقيد ) وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن تركي وإخوان الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( فهد ، وتركي ، ونواف ، وسلطان ، ومشعل ، وعبدالله ، ومحمد ).

كما أدى الصلاة معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز بن سليمان الزمامي وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين .