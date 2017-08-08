محافظ عنيزة يشيد بتميز معرض( منشآت)

أستقبل سعادة محافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن البراهيم السليم ملاك مؤسسة حروف المحرر للدعاية وللتنظيم المؤتمرات والندوات . كل من الأستاذ ماجد المانع والأستاذ بندر المانع .. وذلك مساء يوم أمس الإثنين في ديوانية ومؤسسة حروف المحرر وهي المؤسسة المنفذة لمعرض وجناح هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر لمهرجان عنيزة للتمور .

حيث أشاد سعادته بالمعرض ومكوناته وفكرة تصميمه وطريقة إخراجه . مؤكداً جوده العمل وسلامة التنفيذ ومبدياً إعتزازه بهذا المعرض المتميز .. موجهاً شكره الخاص لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مشاركتهم في المهرجان وثقتهم التامة بمؤسسة حروف المحرر التي قدمت عمل متميز جداً ويليق بأسم ومكانة مهرجان عنيزة للتمور وبأسم ومكانة هيئة المشآت الصغيرة والمتوسطة