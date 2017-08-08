رئاسة شؤون الحرمين ترفع أستار الكعبة المشرفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع .

أوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة أن الرئاسة جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج هذا العام1438هـ عمل فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع هذا الإجراء الذى يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

أكد أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع

من القماش الأبيض وبمحيط 47 متراً, لافتا أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.