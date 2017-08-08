ضبط ثلاث مؤسسات زراعية بالخرج تبيع مبيدات محظورة

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بضبط ثلاث مؤسسات زراعية تبيع مبيدات زراعية محظورة وأخرى منتهية الصلاحية وكذلك بذور مجهولة المصدر وتم الرفع بها للجهات العليا لإصدار العقوبات اللازمة.

ذكر ذلك مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور الذي أوضح أن المديرية انطلاقا من دورها في ضبط أسواق المبيدات وحرصا على دورها فان المديرية تقوم بشكل دوري بالتوعية بالاستخدام الضار للمبيدات وكذلك تقوم بجولات مستمرة لمراقبة أسواق المبيدات