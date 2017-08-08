 ضبط ثلاث مؤسسات زراعية بالخرج تبيع مبيدات محظورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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ضبط ثلاث مؤسسات زراعية بالخرج تبيع مبيدات محظورة

ضبط ثلاث مؤسسات زراعية بالخرج تبيع مبيدات محظورة
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بضبط ثلاث مؤسسات زراعية تبيع مبيدات زراعية محظورة وأخرى منتهية الصلاحية وكذلك بذور مجهولة المصدر وتم الرفع بها للجهات العليا لإصدار العقوبات اللازمة.
ذكر ذلك مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور الذي أوضح  أن المديرية انطلاقا من دورها في ضبط أسواق المبيدات وحرصا على دورها  فان المديرية تقوم بشكل دوري بالتوعية بالاستخدام الضار للمبيدات  وكذلك تقوم بجولات مستمرة لمراقبة أسواق المبيدات

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