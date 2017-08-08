 مقتل 6 من مسلحي القاعدة في هجوم جنوب اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل 6 من مسلحي القاعدة في هجوم جنوب اليمن

مقتل 6 من مسلحي القاعدة في هجوم جنوب اليمن
المناطق - رويترز

قال مسؤول أمني محلي، إن جنديين وستة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة قتلوا عندما حاول مفجر انتحاري ومسلحون اقتحام معسكر للجيش في جنوب اليمن.

واستغل تنظيم القاعدة الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين بين حكومة الرئيس عبده ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والانقلابيين الحوثيين المتحالفين مع إيران، في محاولة لزيادة نفوذه في اليمن حيث يدأب التنظيم المتشدد على شن هجمات بالقنابل على قوات الأمن والمسؤولين والمجمعات الحكومية.

وقال المسؤول، عن الهجوم الذي وقع في جهين بمحافظة أبين “كان هجوماً إرهابياً وتم إحباطه”.

وقال مسؤولون محليون إن الجيش اليمني يستعد للانتشار في أبين في محاولة لطرد مقاتلي القاعدة من المحافظة.

وفي الأسبوع الماضي انتشرت قوات يمنية مدعومة بقوات من الولايات المتحدة والإمارات في محافظة شبوة المجاورة حيث ينشط تنظيم القاعدة، وقال سكان ومسؤولون محليون إن المتشددين انسحبوا إلى الجبال دون قتال.

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، قتل 11 شخصاً في تفجير انتحاري وهجوم بالأسلحة النارية شنه أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة، على مجمع حكومي محلي في الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن.

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