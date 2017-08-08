 شاهد.. قوات الأمن تتجول وتحتفل داخل حي المسورة بالعوامية بعد تطهيره من الأرهابيين وأذناب إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. قوات الأمن تتجول وتحتفل داخل حي المسورة بالعوامية بعد تطهيره من الأرهابيين وأذناب إيران

شاهد.. قوات الأمن تتجول وتحتفل داخل حي المسورة بالعوامية بعد تطهيره من الأرهابيين وأذناب إيران
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول قوات الأمن تتجول في حي المسورة ببلدة العوامية التابعة للقطيف بعد تطهيرها من الإرهابيين و الدعس على أذناب إيران الذين يعيسون في الأرض فسادا .

و أظهر الفيديو مجموعة من جنود قوات الأمن البواسل يحتفلون فرحا بنجاح العملية الأمنية في العوامية .

يُذكر أن الجهات الأمنية بالعوامية حققت مؤخرًا نجاحات نوعية؛ إذ تمكنت من القبض على عدد من أخطر المطلوبين أمنيًّا، وأمَّنت خروج أعداد كبيرة من الأهالي، الذين فضَّلوا مغادرة البلدة، بعد أن نشر الإرهابيون فيها الرعب، وزعزعوا الأمن، وحاولوا إعاقة مشروع تطوير حي المسورة العشوائي بالعوامية.

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