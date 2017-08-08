 طائرة إيرانية تقترب من طائرة أمريكية مقاتلة في الخليج العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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طائرة إيرانية تقترب من طائرة أمريكية مقاتلة في الخليج العربي

طائرة إيرانية تقترب من طائرة أمريكية مقاتلة في الخليج العربي
المناطق - رويترز

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن طائرة أمريكية بدون طيار اقتربت على مسافة 31 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج العربي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طائرة البحرية الأمريكية (إف/إيه -18) إيه اضطرت لتفادي طائرة (قم -1) الإيرانية بدون طيار التي تجاهلت اتصالات لاسلكية متكررة.
ووصف المسؤول ذلك التحرك بأنه “غير آمن وغير احترافي”.

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