الشوكولاتة تقلل خطر عدم انتظام ضربات القلب

كشفت دراسة جديدة عن أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة ربما يقلل من مخاطر الإصابة بنوع خطير من عدم انتظام ضربات القلب.

ووفقا لدراسة فإن الأشخاص الذين يأكلون الحلوى لعدة مرات أسبوعيا كانوا أقل تعرضا لاحتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني – وهي حالة شائعة ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الذين استهلكوا ما يتراوح بين حصتين و6 حصص من الشوكولاتة أسبوعيا قلت لديهم فرص الإصابة بهذه الحالة مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة في الشهر.

ومن المعتقد أن مركبات الفلافونول الموجودة في الكاكاو والأطعمة التي تحتوي على الكاكاو هي التي تعزز الوظائف الصحية للأوعية الدموية. وقالت الدكتورة اليزابيث موستوفسكي بجامعة هارفارد “لقد رصدنا ارتباطا واضحا بين تناول الشوكولاتة وانخفاض مستوى الرجفان الأذيني – وهو ما يشير إلى أن حتى تناول كميات صغيرة من الكاكاو يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي”.