 تركيا تحيط حدودها مع إيران والعراق وسوريا بـ”جدار عازل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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تركيا تحيط حدودها مع إيران والعراق وسوريا بـ”جدار عازل”

تركيا تحيط حدودها مع إيران والعراق وسوريا بـ”جدار عازل”
المناطق - وكالات

بدأت أنقرة بناء جدار على طول الحدود مع إيران بما يشابه الحاجز التركي على طول الحدود السورية، حسبما ذكر تقرير لوكالة أنباء دوغان الإخبارية التركية الخاصة.
وأضافت الوكالة أن سليمان إلبن محافظ أغري تفقد تشييد الجدار الأمني اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن السلطات التركية تشيد الحاجز بعرض مترين وارتفاع ثلاثة أمتار بكتل غير ثابتة.

وتقيم تركيا الجدار على طول الأجزاء الحدودية الإيرانية لتعزيز الأمن عبر وقف عمليات تسلل المسلحين الأكراد والمهربين غير الشرعيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في يناير، خطط بناء جدار على طول الحدود مع العراق وإيران وهو ما يشبه الجدار الجاري إقامته بطول 911 كيلومترا مع سوريا.

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