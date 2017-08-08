 ملك البحرين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

ملك البحرين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت
المناطق - واس

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، تضمنت آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك .
قام بتسليم الرسالة، سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مبعوث سمو أمير دولة الكويت خلال استقبال الملك حمد بن عيسى له اليوم في المنامة .

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