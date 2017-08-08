اتحاد القدم يطبق تقنية الفيديو ابتداءً من الجولة الـ18 لدوري جميل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً اليوم الثلاثاء عن قراره بإبقاء طواقم التحكيم الأجنبية على 8 حكام، كما أعلن عن بدء تطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام ابتداءً من الجولة الـ18 لدوري جميل السعودي للمحترفين خلال شهر فبراير المقبل إضافة إلى نهائي السوبر وكأس الملك وكأس ولي العهد، وذلك حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر”.

حيث عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري الثامن اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، برئاسة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل بن محمد عزت، والأمين العام وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر مجلس الإدارة ما يلي:

الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام الأساسي لرابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين بشأن أحقية تصويت رئيس الرابطة.

الإطلاع على التقرير المقدم من رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرغ، ومباركة المجلس على ذلك واعتماد خطة اللجنة للموسم الرياضي 2017/2018م.

الموافقة على أن يكون عدد أطقم الحكام الأجانب 8 أطقم لكل نادٍ من أندية الدرجة الممتازة في مباريات دوري جميل للمحترفين، على أن يكون طلب الحكام قبل 15 يومًا من موعد إقامة المباراة، فيما سيتم البدء بتطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم جزئيًا اعتبارًا من الجولة الـ18 لدوري جميل للمحترفين والمسابقات المحلية، على أن يتم تطبيقها بشكلٍ كامل في الموسم الرياضي 2018/2019م.

الموافقة على اعتماد 5 تبديلات للاعبين في المباريات وفق المقترحات الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في كافة المسابقات عدا التي تشارك بها أندية الدرجة الممتازة (كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس سمو ولي العهد، دوري جميل للمحترفين، وكأس السوبر).

الموافقة على الهيكلة الإدارية والمالية للحكام بعد الاجتماع الذي عقده سعادة الرئيس والأمين العام والمدير المالي مع رئيس لجنة الحكام، حيث تم قبول اعتذار عضوا اللجنة مرعي العواجي وعبدالعزيز العيدان، وتم تقديم الشكر لهما على جهودهما خلال الفترة الماضية، واعتمد المجلس تشكيل لجنة الحكام كما يلي:

§ مارك كلاتنبيرغ (رئيسًا)

§ جايكوب كولن (عضوًا)

§ محمد سعد بخيت (عضوًا)

§ فهد الملحم (عضوًا)

§ عبدالرحمن الأحمري (عضوًا)