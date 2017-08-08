الشرطة البلجيكية تطلق النار على سيارة يشتبه بوجود متفجرات داخلها

قالت شرطة بروكسل إنها أطلقت النار على سيارة بعد مطاردة خطيرة في ضاحية مولينبيك”، مؤكدة أن السائق أعلمهم بوجود متفجرات داخل السيارة.

ونقلت هيئة الإذاعة البلجيكية عن متحدث باسم الشرطة قوله: “أطلقت النار على السيارة بعد ما علقت بين السيارات التي أمامها في حركة السير وسيارات الشرطة التي كانت تطاردها من الخلف”.

وأفادت التقارير أن السيارة مسجلة في ألمانيا.

وقال المتحدث: “لقد أوقفنا السائق، وقال لنا على الفور إن هناك متفجرات في السيارة”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة تأهب قصوى منذ مقتل 32 شخصا في عام 2016 بهجمات انتحارية.