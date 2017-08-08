برشلونة يضم خليفة نيمار بمبلغ فلكي!

أفادت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، وافقوا على العرض المقدم من برشلونة لضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وذكرت المصادر ذاتها، أن صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى الفريق الكاتالوني، ستحسم خلال ساعات، وستبلغ قيمتها 106 ملايين دولار، إضافة إلى 30 مليون دولار، سيحصل عليها اللاعب على شكل مكافآت.

وأضافت المصادر، أن ممثلي البارسا، يعملون حاليا على إنهاء صفقة كوتينيو، الذي سيكون الخليفة الشرعي لمواطنه نيمار داسيلفا، المنضم حديثا لباريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ولن تكون صفقة كوتينيو الأخيرة لبرشلونة في حال إتمامها، إذ يرغب النادي الكاتالوني في التعاقد مع عثمان ديمبيلي، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، كما يتنافس مع غريمه ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر ستي، على ضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.