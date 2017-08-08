نائب أمير مكة يتفقد المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ،

أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع العالم ، مسخرة كافة الإمكانات لهم دون تفرقة أو تمييز.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم الثلاثاء المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية خلال موسم حج العام الحالي ، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و سمو ولي العهد الأمين -يحفظهم الله- لاهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام .

وأضاف سموه ” أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية وسمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمتابعتهم الدائمة وإشرافهم المباشر على أعمال الحج “.

وتابع نائب أمير منطقة مكة ” اليوم وقفت على ١٠ مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة بعد حج العام الماضي وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام، لتساهم مع غيرها من المشاريع الحيوية في خدمة ضيوف الرحمن بالشكل المطلوب .