 ‏‫الورشة المتنقلة تستأنف نشاطها لموسم الحج في منفذ حالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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‏‫الورشة المتنقلة تستأنف نشاطها لموسم الحج في منفذ حالة عمار

‏‫الورشة المتنقلة تستأنف نشاطها لموسم الحج في منفذ حالة عمار
المناطق - تبوك
استشعاراً لتطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وبتوجيه من سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وبمتابعة وتشجيع من معالي محافظ المؤسسة الدكتور / احمد بن فهد الفهيد ونائب المحافظ  للتدريب الدكتور /  راشد الزهراني استأنف فريق العمل بالورشة المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج أعماله في منفذ حالة عمار أمس الأثنين الموافق 15/11/1438هـ ويشارك في أعمال الورشة نخبة من المدربين في تخصصات مهنية مختلفة، وتهدف الورشة إلى تقديم خدمات الدعم والصيانة لوسائط نقل ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عن طريق منفذ حالة عمار ، اضافة الى مساندة كافة الدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ , صرح بذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس / فهد بن دخيل الله المطيري ، وأضاف بأن مشاركة  الورشة يأتي للعام الحادي عشر  وذلك للدور الاجتماعي المناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث تحرص قياداتها على تنفيذ هذه المشاريع لخدمة ضيوف الرحمن وتعتبره واجباً دينياً ووطنياً يشارك فيه الجميع وتسخر له كافة الامكانات المتاحة .

ذكر ذلك للصحيفة مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك الأستاذ /  كمال بن محمد الريس.


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