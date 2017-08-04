 “وئام” تؤهل ١٨٤شاب وفتاة للزواج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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“وئام” تؤهل ١٨٤شاب وفتاة للزواج

“وئام” تؤهل ١٨٤شاب وفتاة للزواج
المناطق – منال الدوسري

نفذت جمعية وئام للتنمية الأسرية بالدمام مؤخراً  العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمقبلين على الزواج استفاد منها  ١٨٤شاب و فتاة ، وتتمحور هذه الدورات على جوانب مهمة منها النفسي ، والشرعي ، والاقتصادي .و الصحي و الاجتماعي

وأوضح مدير جمعية وئام عبدالرحمن  الخضير أن هذه الدورات هي استمراراً لبرامج وجهود الجمعية في تنمية الأسرة واستقرارها، وتضم عدة عناصر تتمثل في مفهوم الزواج، وأهدافه ، والخطبة وآدابها ، وآداب ليلة الزفاف، وآداب العشرة والحياة الزوجية، والعلاقات الاجتماعية بعد الزواج ، وحل المشكلات الزوجية ، إضافة إلى برنامج الحوار الزوجي وإدارة ميزانية الأسرة وتربية الأبناء الهادف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج .

وحث الخضير الشباب و الفتيات المقبلين و المقبلات على الزواج على المشاركة في البرنامج التدريبي الذي يعد صمام أمان من المشكلات ومنغصات الحياة الزوجية ، موضحاً أن الجمعية تقيم البرنامج للشباب والفتيات 8 مرات شهرياً بمقرها بالدمام وفرعها بالجبيل الصناعية والخبر، وقريبا بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن، والتسجيل مفتوح للجميع من الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج عبر موقع الجمعية على الانترنت www.weaam.org.sa

داعياً في الوقت ذاته رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية إلى الوقوف مع الجمعية في برامجها وأنشطتها ومساهمتهم في دعم الاستقرار الأسري لمجتمع المنطقة الشرقية

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