 أكثر من ألفي زائر يشهدون ملتقى “شبابنا غالي” بتعاوني العقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكثر من ألفي زائر يشهدون ملتقى “شبابنا غالي” بتعاوني العقيق

أكثر من ألفي زائر يشهدون ملتقى “شبابنا غالي” بتعاوني العقيق
المناطق - الباحة
اختتمت فعاليات ملتقى “شبابنا غالي” الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بالباحة، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن إبراهيم الزهراني، وذلك بحديقة الشباب بجوار المحافظة .
وتخلل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة لقاء مع مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة الباحة الدكتور زياد الزايدي بعنوان ” الشباب والطموح “، تلا ذلك كلمة لرئيس المكتب التعاوني بالعقيق علي بن عوضه مديس استعرض فيها مناشط المكتب، وما شهده الملتقى على مدى خمسة أيام من برامج دينية وثقافية وترفيهية وألعاب الأطفال، ومسابقات، ولقاءات مفتوحة، مشيراً إلى أن الملتقى شهد أكثر من 2000 زائر .
بعدها قدمت فرقة ساعة وساعة عدداً من القصائد الوطنية، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً للفعاليات المنفذة بالملتقى .
وفي ختام الملتقى كرّم وكيل محافظة العقيق الداعمين ورعاة الحفل والمشاركين، بالإضافة إلى السحب على الجوائز المادية والهدايا القيمة للحضور، فيما تسلّم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .

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