 مصرع 3 قيادات حوثية شمال اليمن في غارات جوية لمقاتلات التحالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصرع 3 قيادات حوثية شمال اليمن في غارات جوية لمقاتلات التحالف أكثر من ألفي زائر يشهدون ملتقى “شبابنا غالي” بتعاوني العقيق مدير إدارة البرامج والفعاليات بهيئة السياحه يقف على الاستعدادت لمهرجان التمور بالدلم “وئام” تؤهل ١٨٤شاب وفتاة للزواج ‏‫الورشة المتنقلة تستأنف نشاطها لموسم الحج في منفذ حالة عمار في الخرج.. ‏اللوحة لوحة عصائر والمحل تغيير اطارات ؟ لعبة مريم تثير جدل الألعاب الالكترونية وتحذيرات من تشابهها مع لعبة الحوت الأزرق الانتحارية هيئة الاتصالات والدفاع المدني يبحثان تعزيز التعاون المشترك اتحاد القدم يودع غدا الدفعة الاولى لمستحقات النقل لأندية دوري جميل ملك المغرب يُشيد بجهود خادم الحرمين في خدمة حجاج بيت الله مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا نائب أمير مكة يتفقد المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة

مصرع 3 قيادات حوثية شمال اليمن في غارات جوية لمقاتلات التحالف

مصرع 3 قيادات حوثية شمال اليمن في غارات جوية لمقاتلات التحالف
المناطق - واس

لقي ثلاثة من القيادات الميدانية للمليشيا الانقلابية في منطقة ميدي غرب محافظة حجة اليمنية مصرعهم وعشرات آخرين في غارات جوية لمقاتلات التحالف خلال ثلاثة الأيام الماضية.

وأكدت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لموقع (سبتمبر.نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في ميدي، وأودت بحياة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية مهمة تنتمي لمحافظة حجة.
وأوضحت المصادر أسماء القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها, وهم: أحمد عبد الله حسن إسماعيل الوظاف من مديرية الشاهل، وعلي حسين العزي من مديرية المفتاح، وعلي عبدالملك شرف الدين من مدينة حجة.
ولقي ما لا يقل عن 31 عنصراً مصرعه، وأصيب أكثر من 40 آخرين من مقاتلي المليشيا الانقلابية في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية خلال الخميس والجمعة الماضيين في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وتمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة وقطع خطوط الامداد بين مديريتي حرض وميدي المتجاورتين في حجة وباتت تحاصر المليشيا الانقلابية من جميع الجهات في مدينة ميدي الساحلية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>