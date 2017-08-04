 مدرب الهلال: جاهزون لياقيا وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم ومواجهة الفيحاء لن تكون سهلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدرب الهلال: جاهزون لياقيا وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم ومواجهة الفيحاء لن تكون سهلة

مدرب الهلال: جاهزون لياقيا وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم ومواجهة الفيحاء لن تكون سهلة
المناطق - الرياض

شدد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، على صعوبة موقعة فريقه الأولى في الدوري أمام الفيحاء، مشيرا في الوقت ذاته، إلى رغبة وطموح فريقه الأزرق في مواصلة تحقيق إنجازاته وإسعاد جماهيره ومحبيه.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي العاصمي خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الفيحاء: “نحن على أتم الاستعداد لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، ومواصلة تحقيق الإنجازات”.

وزاد: “سنخوض مواجهة الفيحاء على أرضنا وبين جماهيرنا، سنسعى للظهور بشكل قوي أمام الفريق الذي نملك عنه معلومات كافية، نكن له كل الاحترام، ولن تكون مباراة سهلة كونها في بداية الموسم”.

وتابع دياز في حديثه: “الفريق خاض مباريات ودية كافية خلال الفترة الماضية، وهو جاهز لياقيا وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم، وسعيد جداً باللاعبين المنضمين إلى الفريق”.

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