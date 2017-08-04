 لماذا أعدم الحوثيون قيادات عسكرية موالية لصالح؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

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لماذا أعدم الحوثيون قيادات عسكرية موالية لصالح؟

لماذا أعدم الحوثيون قيادات عسكرية موالية لصالح؟
المناطق - اليمن

كشف قائد عسكري في الجيش اليمني حدوث تصفيات وإعدامات ميدانية داخل ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية في جبهة بيحان وعسيلان، آخر المعاقل التي يتحصنون بها في محافظة شبوة شرق اليمن، التي تشهد هجوماً واسعاً من الجيش الوطني بدعم من  التحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال تحريرها.

وأوضح قائد كتيبة الحزم العميد أحمد العقيلي أن خلافات حادة نشبت بين مشرفي الحوثي وعسكريين موالين للمخلوع صالح في جبهة بيحان، وصلت حد التصفية الجسدية لعناصر كبيرة في صفوف ما كان يسمى الحرس الجمهوري، الموالي لصالح.

وأكد العميد العقيلي أن ميليشيات  الحوثي قامت بتصفية أربعة قيادات ميدانية موالية للمخلوع صالح في مديرية بيحان، خلال الشهرين الماضيين، نتيجة خلافات حول إدارة المعركة ورفض الضباط الموالين لصالح الانصياع لأوامر مشرفي الحوثي في الجبهة، وفقاً لتصريح أدلى به للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأشار قائد كتيبة الحزم المكلفة بالعمليات الميدانية لتطهير بيحان من سيطرة الانقلابيين، إلى أن ميليشيا الانقلاب تكبدت خسائر فادحة في جبهة  بيحان خلال المواجهات الأخيرة، حيث سقط الكثير من قياداتهم في قصف الجيش الوطني وطيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكثف  الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملياته العسكرية لتحرير مديريتي عسيلان وبيحان آخر المعاقل التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب في محافظة شبوة شرق اليمن.

وبالسيطرة على مديرية بيحان سيتمكن الجيش الوطني من قطع شريان مهم للانقلابيين، حيث تعد هذه المديرية البوابة الشرقية لمحافظة  مأرب، وتبعد عن منابع النفط والغاز في حقول جنة وصافر أقل من 50 كلم، وتتوسط طرقاً رئيسية تربط بين ثلاث محافظات يمنية وبقية المناطق الشرقية.

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