 “الخطوط السعودية” : إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الخطوط السعودية” : إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة لماذا أعدم الحوثيون قيادات عسكرية موالية لصالح؟ مدرب الهلال: جاهزون لياقيا وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم ومواجهة الفيحاء لن تكون سهلة مصرع 3 قيادات حوثية شمال اليمن في غارات جوية لمقاتلات التحالف أكثر من ألفي زائر يشهدون ملتقى “شبابنا غالي” بتعاوني العقيق مدير إدارة البرامج والفعاليات بهيئة السياحه يقف على الاستعدادت لمهرجان التمور بالدلم “وئام” تؤهل ١٨٤شاب وفتاة للزواج ‏‫الورشة المتنقلة تستأنف نشاطها لموسم الحج في منفذ حالة عمار في الخرج.. ‏اللوحة لوحة عصائر والمحل تغيير اطارات ؟ لعبة مريم تثير جدل الألعاب الالكترونية وتحذيرات من تشابهها مع لعبة الحوت الأزرق الانتحارية هيئة الاتصالات والدفاع المدني يبحثان تعزيز التعاون المشترك اتحاد القدم يودع غدا الدفعة الاولى لمستحقات النقل لأندية دوري جميل

“الخطوط السعودية” : إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة

“الخطوط السعودية” : إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة
المناطق - جدة

تسبب انبعاث دخان في طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الليلة، في إخلاء 251 راكباً ، وإصابة اثنين .

الطائرة كانت متجهة على الرحلة رقم 3453 إلى مطار الخرطوم بالسودان.

وأعلنت الخطوط السعودية في بيان لها الليلة أنه في تمام الساعة ٩:٣٧ (بتوقيت مكة المكرمة) لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع، إنبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة، وحفاظاً على سلامة الركاب قرر قائد الطائرة العودة وأبلغ برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار وحسب دليل إجراءات الطوارئ حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الاسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان، وتم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة إنه في تمام الساعة ٩:٣٧ بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الثلاثاء، لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع؛ انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة.
وأشارت إلى أنه حفاظاً على سلامة الركاب؛ قرر قائد الطائرة العودة، وأبلغ برج المراقبة الجوية بالمطار بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار، وحسب دليل إجراءات الطوارئ، حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الإسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان.
وأوضحت إدارة المطار أنه تم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>