“الخطوط السعودية” : إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة

تسبب انبعاث دخان في طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الليلة، في إخلاء 251 راكباً ، وإصابة اثنين .

الطائرة كانت متجهة على الرحلة رقم 3453 إلى مطار الخرطوم بالسودان.

وأعلنت الخطوط السعودية في بيان لها الليلة أنه في تمام الساعة ٩:٣٧ (بتوقيت مكة المكرمة) لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع، إنبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة، وحفاظاً على سلامة الركاب قرر قائد الطائرة العودة وأبلغ برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار وحسب دليل إجراءات الطوارئ حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الاسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان، وتم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة إنه في تمام الساعة ٩:٣٧ بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الثلاثاء، لاحظ طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم على الرحلة رقم (٣٤٥٣) خلال سير الطائرة على الممر الأرضي قبل الاقلاع؛ انبعاث دخان من جهاز تسخين الأغذية داخل الطائرة.

وأشارت إلى أنه حفاظاً على سلامة الركاب؛ قرر قائد الطائرة العودة، وأبلغ برج المراقبة الجوية بالمطار بعودة الطائرة إلى موقف الطائرات رقم (٧)، حيث تعاملت الجهات المختصة بالمطار مع الحالة بكل كفاءة واقتدار، وحسب دليل إجراءات الطوارئ، حيث تم إنزال الركاب البالغ عددهم ٢٥١ راكبا بسلام من الطائرة، وتقديم الإسعافات اللازمة لحالتين فقط بسبب استنشاق الدخان.

وأوضحت إدارة المطار أنه تم إبلاغ مكتب التحقيقات بالهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتعمل إدارة المطار حالياً على التنسيق مع الناقل الجوي لتوفير رحلة بديلة خلال أقرب وقت ممكن.