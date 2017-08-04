خلال حملات تفتيشية في حيي غبيراء والبطحاء ضبط “28”عاملاً يعملون لحسابهم الخاص

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكه ممثلة بـ “شرطة منطقة الرياض الضبط الاداري ، قوة الضبط الميداني ، ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض وصحة البيئة وإدارة المجاهدين وإدارة الدفاع المدني ”

ونفذ حملة جديدة على أسواق الاتصالات بحيي غبيرا والبطحاء وسط العاصمة ، اسفرت عن ضبط 7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل فيها، كما ضبطت الحملة 28 وافداً يعملون لحسابهم الخاص .

واوضح مساعد مدير عام عمل وتنمية الرياض للعمل سعد الدوسري ان هذه الحملة تأتي امتدادا لما سبقها من حملات لتطبيق الأنظمة بشكل عام، فيما يخص قطاع الاتصالات ومخالفي المواد 33 و36 و39 ، مؤكدا أن الحملات ستستمر بلا توقف الى ان تبقى المملكة بلا مخالفين .

وزاد : بالقضاء على مخالفات النظام ستتوفر فرص عمل للمواطنين بالنسبة لقطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات وهو ماسعت وخططت له الوزاره بقرارها المتضمن قصر العمل في المهن المتعلقة بالاتصالات ” بيعاً وصيانة ” على السعوديين فقط .

وفي اطار متصل كشفت الحملات التفتيشية لقرار توطين قطاع الاتصالات عن التزام اصحاب المحال في محافظة المجمعة .

و في حملة اخرى ضبط مكتب عمل الخرج 3 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه والذي ينص على منع العمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعه 12:00 ظهرا وحتى 3:00 عصرا خلال الفتره من 20 من رمضان الموافق 15 يونيو2017 حتى 24 من شهر ذي الحجة الموافق 15 سبتمبر 2017.

فيما كشفت الحملات التزام المنشآت بقرار منع العمل تحت اشعة الشمس بمحافظة الدوادمي .