 أمير عسير يرعى الحفل السنوي لتكريم الأيتام بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. لحظة مطاردة القوات الأردنية لقاتل رجل أمن في أحد الأحياء الأمير خالد بن سلمان: سياسات قطر تشكل تهديدا لأمننا الوطني للمشمش فوائد عديدة .. أهمها تخليص الجسم من السموم دراسة أمريكية: 30 ألف حالة انتحار في الشرق الأوسط خلال عام توقيع شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي ومدارس الإمام الشافعي بالرياض أكد على تلمس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.. أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين أمير عسير يرعى الحفل السنوي لتكريم الأيتام بالمنطقة خلال حملات تفتيشية في حيي غبيراء والبطحاء ضبط “28”عاملاً يعملون لحسابهم الخاص ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة ترامب يهدد: كوريا الشمالية ستقابل بنار وغضب لم يرهما العالم قط “الخطوط السعودية”: إصابة راكبين وإخلاء 251 راكباً من طائرة كانت متجهة للخرطوم في مطار جدة لماذا أعدم الحوثيون قيادات عسكرية موالية لصالح؟

أمير عسير يرعى الحفل السنوي لتكريم الأيتام بالمنطقة

أمير عسير يرعى الحفل السنوي لتكريم الأيتام بالمنطقة
المناطق - عسير
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بالمنطقة مساء اليوم، الحفل السنوي لتكريم الأيتام واليتيمات، الذي نظمته جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، وذلك في فندق قصر أبها.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سالم بن سعيد العواشز كلمة ثمن خلالها دعم ورعاية واهتمام سمو أمير عسير الدائم لبرامج وفعاليات الجمعية، موضحاً أن الجمعية أصبحت ترعى معاهد تربوية للبنات ونوادي للأشبال ودورات علمية وتثقيفية للمستفيدين من أبناءها, مشيراً إلى أن فروع الجمعية بلغ عددها 12 فرعاً, وتسعى الجمعية من خلالها إلى أن تصل خدماتها لمحافظات ومراكز المنطقة كافة.
وأكد العواشز على أن الجمعية بعسير تسعى إلى رعاية الأيتام ومن هم في حكمهم من سكان منطقة عسير والمحافظة على كرامتهم بسد جزء من احتياجاتهم وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً وصحياً ليصبحوا لبنة صالحة في بناء المجتمع.
بعد ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور فيلماً مرئياً بعنوان ” فخرنا الكبير ” استعرض خلاله نموذج لمسيرة العمل لأبناء الجمعية, ثم شاهد الجميع أبوريتاً بعنوان ” عطاء آباء ” لعدد من أبناء الجمعية بمشاركة فرقة أزهار الياسمين.
عقب ذلك أوضح الأمين العام لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير ” آباء ” الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان أن الحفل السنوي يسعى إلى تكريم المتفوقين والمتفوقات في مجالات حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي والموهبة والإبداع, لافتاً إلى أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء قدرات أبناء الجمعية وتعزيز مهاراتهم لمواجهة الحياة وفتح فرص التدريب والتوظيف والدعم لهم وحل مشكلاتهم التربوية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف الدكتور آل قميشان أن الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية تشمل الخدمات الاجتماعية والتربوية والتنموية, حيث تم تخصيص الخدمات الاجتماعية ومشروعاتها للفقراء من الأيتام, أما الخدمات التربوية والتنموية فهي للجميع من الفقراء وغيرهم, وهي خدمات يستوي في الاحتياج إليها جميع الأيتام.
وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير المتفوقين والمتفوقات من أبناء الجمعية والجهات الداعمة والراعية لبرامج الجمعية وسلّمهم الشهادات الدروع التذكارية.
حضر الحفل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ووكيل إمارة عسير سليمان بن محمد الجريش، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة

.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>