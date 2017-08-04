أمير عسير يرعى الحفل السنوي لتكريم الأيتام بالمنطقة

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سالم بن سعيد العواشز كلمة ثمن خلالها دعم ورعاية واهتمام سمو أمير عسير الدائم لبرامج وفعاليات الجمعية، موضحاً أن الجمعية أصبحت ترعى معاهد تربوية للبنات ونوادي للأشبال ودورات علمية وتثقيفية للمستفيدين من أبناءها, مشيراً إلى أن فروع الجمعية بلغ عددها 12 فرعاً, وتسعى الجمعية من خلالها إلى أن تصل خدماتها لمحافظات ومراكز المنطقة كافة.

وأكد العواشز على أن الجمعية بعسير تسعى إلى رعاية الأيتام ومن هم في حكمهم من سكان منطقة عسير والمحافظة على كرامتهم بسد جزء من احتياجاتهم وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً وصحياً ليصبحوا لبنة صالحة في بناء المجتمع.

بعد ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور فيلماً مرئياً بعنوان ” فخرنا الكبير ” استعرض خلاله نموذج لمسيرة العمل لأبناء الجمعية, ثم شاهد الجميع أبوريتاً بعنوان ” عطاء آباء ” لعدد من أبناء الجمعية بمشاركة فرقة أزهار الياسمين.

عقب ذلك أوضح الأمين العام لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير ” آباء ” الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان أن الحفل السنوي يسعى إلى تكريم المتفوقين والمتفوقات في مجالات حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي والموهبة والإبداع, لافتاً إلى أن برامج الجمعية تهدف إلى بناء قدرات أبناء الجمعية وتعزيز مهاراتهم لمواجهة الحياة وفتح فرص التدريب والتوظيف والدعم لهم وحل مشكلاتهم التربوية والاجتماعية والقانونية.

وأضاف الدكتور آل قميشان أن الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية تشمل الخدمات الاجتماعية والتربوية والتنموية, حيث تم تخصيص الخدمات الاجتماعية ومشروعاتها للفقراء من الأيتام, أما الخدمات التربوية والتنموية فهي للجميع من الفقراء وغيرهم, وهي خدمات يستوي في الاحتياج إليها جميع الأيتام.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير المتفوقين والمتفوقات من أبناء الجمعية والجهات الداعمة والراعية لبرامج الجمعية وسلّمهم الشهادات الدروع التذكارية.