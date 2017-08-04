 أكد على تلمس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.. أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكد على تلمس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.. أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين

أكد على تلمس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.. أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعًا من المواطنين
المناطق - جازان
اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة على تلبية كافة الخدمات واحتياجات المواطنين التنموية والخدمية جاء ذلك خلال استقباله بقاعة الاستقبال بقصر الإمارة مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سمو  أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله  – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية .
وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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