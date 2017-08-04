 توقيع شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي ومدارس الإمام الشافعي بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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توقيع شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي ومدارس الإمام الشافعي بالرياض

توقيع شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي ومدارس الإمام الشافعي بالرياض
المناطق - الرياض
أبرمت صباح اليوم الثلاثاء ١١/١٦ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروابي بمنطقة الرياض عقد شراكة مجتمعية مع مدارس الإمام الشافعي الأهلية ويمثلها مدير عام المدارس الأستاذ أحمد بن عياد العتيبي  الذي بدوره تكفل  بباص مع السائق لنقل الفرقة الكشفية في اللجنة ذهابًا وإيابًا من الرياض ‏إلى مكة المكرمة للمشاركة  في خدمة وإرشاد حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ١٤٣٨هـ ويأتي توقيع الشراكة المجتمعية تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي وفق رؤية المملكة 2030 بالاضافة إلى نشر الوعي في المجالات الشبابية المختلفة  الترفيهية والثقافية والإجتماعية  والتطوعية كما تحقق هذه الشراكة استفادة الطرفين من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرف الآخر.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأستاذ سليمان بن صالح الخليفي باسمه وباسم كافة أعضاء اللجنة عن شكره وتقديره للمدارس ونرحب ونثمن هذه الشراكة المجتمعية حيث إننا في اللجنة نقدم رسالة سامية  من خلال الحرص على استغلال طاقات وكفاءات الشباب فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.
من جانبه أكد القائد الكشفي باللجنة الأستاذ عبدالعزيز القحطاني بأننا في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالروابي حريصون على غرس  مفهوم العمل التطوعي في فئة الشباب والعمل على نشر الوعي فيما بينهم بإقامة أنشطة وفعاليات تعود بالفائدة عليهم وعلى والمجتمع الذين يعتبرون جزء لا يتجزأ منه  وبالتالي إعداد جيل من الشباب قادر على تحقيق طموحاته والوصول إلى أقصى درجات التعاون من خلال خدمة مجتمعه ومنه الإنطلاق إلى خدمة وطننا الغالي .

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