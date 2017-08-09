شاهد.. لحظة مطاردة القوات الأردنية لقاتل رجل أمن في أحد الأحياء

صرح مصدر أمني أردني أن قوة أمنية مشتركة تنفذت مساء الثلاثاء، مداهمة لأحد المنازل في مدينة معان، يشتبه باختباء المشتبه بقتل الرقيب جعفر الربابعة داخله، مشيراً إلى أن عملية البحث والتمشيط ما زالت مستمرة.

وطوقت قوة أمنية مشتركة منذ ساعات أحد أحياء مدينة معان، حيث يشتبه بوجود قاتل الربابعة داخله، بحسب صحيفة “الغد” الأردنية.

وقال المصدر، إن الأمن يشتبه بوجود قاتل الربابعة داخل أحد منازل الحي. وتوجهت تعزيزات من الأمن والدرك إلى الحي وبدأت الأجهزة الأمنية بإلقاء قنابل الغاز تمهيداً لاقتحام المنزل.