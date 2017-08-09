(فيديو) مصر تتسلم ثاني غواصة طراز (209/1400) من ألمانيا وتدشن الثالثة

قال الجيش المصري إنه تسلم اليوم الثلاثاء، ثاني غواصة حديثة من طراز (209/1400) من ألمانيا ودشن غواصة ثالثة من الطراز نفسه.

ووفقا لـ”رويترز”، قال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن، إن هذا النوع من الغواصات يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

وتسعى مصر لتعزيز قوتها العسكرية في مواجهة متشددين إسلاميين ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء ومخاوف من امتداد الصراع الدائر في ليبيا. وتعج منطقة الشرق الأوسط بالصراعات.

وكانت مصر تسلمت أول غواصة من هذا الطراز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إنها ستحصل على أربع غواصات حديثة من ألمانيا.

وقال الجيش في بيان: “تسلمت القوات المسلحة ثاني غواصة حديثة من طراز (209/1400) والتي تم بناؤها بترسانة شركة تيسين كروب بمدينة كيبل الألمانية”.

وأضاف: “قام الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الغواصة إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية”.

وذكر البيان أن حسن قام بتدشين الغواصة الثالثة من الطراز نفسه.

ونقل البيان عن حسن قوله: “هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط”.

وتسلمت مصر العام الماضي حاملتي طائرات من طراز ميسترال من فرنسا ضمن صفقة قيمتها مليار دولار.

واشترت مصر في 2014 أربع سفن حربية من طراز جويند من إنتاج شركة (دي.سي.إن.إس) التي تملك الحكومة الفرنسية 64 في المئة من أسهمها مقابل 35 بالمئة لمجموعة تاليس الدفاعية.

وحصلت مصر أيضاً على فرقاطة فرنسية من طراز فريم ضمن صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو لشراء 24 مقاتلة رافال. وتسلمت مصر حتى الآن تسع من هذه المقاتلات.