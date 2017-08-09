 شاهد.. عدّاء دفع امرأة باتجاه حافلة.. وهذا ما حدث بعدها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. عدّاء دفع امرأة باتجاه حافلة.. وهذا ما حدث بعدها !

المناطق - وكالات

نشرت الشرطة البريطانية الثلاثاء لقطات من كاميرا مراقبة لعداء دفع امرأة أثناء عدوه لتسقط أمام حافلة. وناشدت الشرطة من يتعرف على هذا المعتدي الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقاله.

وأظهرت اللقطات العداء وهو يجري على جسر بوتني في الخامس من مايو (أيار) إذ مر في مواجهة رجل ثم هذه المرأة (33 عاماً) التي دفعها أثناء عدوه لتسقط أمام الحافلة قبل أن تتمالك نفسها وتبتعد بجسدها عن طريقها كما انحرف قائد الحافلة قليلاً لتفاديها.

وتوقفت الحافلة بعد ذلك، وهو ما لم يظهر في اللقطات، ونزل ركاب لتقديم المساعدة للسيدة التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها تنشر هذه اللقطات بعدما فشلت التحقيقات في الوصول إلى هوية العداء الذي وصفته بأنه رجل أبيض في العقد الرابع من عمره.

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