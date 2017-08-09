 #حي_المسورة يصل الترند بعد تطهيره من شرذمة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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#حي_المسورة يصل الترند بعد تطهيره من شرذمة الإرهاب

#حي_المسورة يصل الترند بعد تطهيره من شرذمة الإرهاب
المناطق - عادل الزهراني

اعتلى اسم أشهر أحياء الوطن هذه الأيام “حي المسورة” بالقطيف ترند المملكة، فرحاً بـ “تطهير” تلك البقعة من شرذمة الإرهاب، فهناك من قُتل وهناك من قُبض عليه وهناك من استسلم بعد  الحصار والتضييق عليهم، ويبقى أبناء “المسورة” الكرام على موعدٍ مع الأمن والأمان والتنمية والاستقرار.

وقال عبدالله السالم، إن “‏أبطال هنا في القطيف، وأبطال في الحد الجنوبي، ‏الوطن لن يتجزأ، الدولة ستبقى دولة، وستضبط الأمن، تحية لرجال الأمن الأشاوس”.

بينما قال محمد العرب إنه “‏على جدران حي المسورة عبارة “نحن هنا أين أنتم”، العبارة التي ستكون دوماً موجهة لإرهاب ملالي طهران في كل زمان ومكان”.

وأوضح محمد  البكيري، إن ‏تطهير #حي_المسوره بفضل الله ثم جنودنا البواسل الذين دعسوا اذناب الفرس خونة الوطن الارهابين، بينما ماجد الجهني فبين “‏أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، بفضل الله ثم بعرق وجهد ودماء هؤلاء الأبطال ننعم وينعم أبناؤنا بالأمن”.

من ناحيته، أوضح مها الوابل، “‏في قضايا الوطن لا حياد، ‏إما أن تكون مواطناً صالحاً، أو خائناً خاسراً، ‏ويبقى الوطن عالياً”، بينما أكد يوسف الفايز أن “‏هذا الوطن وجد ليبقى رغم مخططات الأعداء، هذا الوطن سيبقى آمناً مستقراً كما أراده المؤسس، ولن يفرط فيه الأبناء، وسيحافظون عليه للأبد”.

 

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