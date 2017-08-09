 صورة مسربة لآي فون 8 بشاشة كاملة تخلو من أزرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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صورة مسربة لآي فون 8 بشاشة كاملة تخلو من أزرار

صورة مسربة لآي فون 8 بشاشة كاملة تخلو من أزرار
المناطق - وكالات

نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر تويتر، صورة قال إنها لهاتف آي فون 8 المرتقب، الذي يُنتظر أن تعلن عنه شركة أبل خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأظهرت الصورة التي نشرها بلاس، صاحب حساب evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة، هاتفاً يتوافق في تصميمه مع التسريبات السابقة التي تحدثت عن هاتف مع شاشة تغطي واجهته بالكامل.

وأرفق بلاس الصورة مع عبارة “آي فون 8” داخل غطاء، إذ يظهر الهاتف في الصورة مع غطاء حماية من إنتاج شركة “أوربان أرمور جير” المتخصصة في إنتاج محلقات الأجهزة الذكية.

وتتوافق الصورة المسربة مع ما يُشاع أن آي فون 8 سوف يأتي مع شاشة تعد الكبرى في السوق فيما يتعلق بنسبة مساحة الشاشة إلى جسم الهاتف، وذلك بفضل “الثَلم” في الجزء العلوي من الشاشة وجعل زر “الرئيسية” افتراضياً ضمن الشاشة.

ويُشاع أن آي فون 8 سوف يتمتع بشاشة تغطي تقريباً كامل واجهته باستثناء جزء صغير أعلى الهاتف، سيكون مخصصاً لدمج الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن ومستشعرات أخرى.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تتحدث التسريبات عن شاشة من نوع “أوليد” وبقياس 5.8 بوصات، إضافة إلى دعم ميزة الشحن السريع واللاسلكي، وتختلف التسريبات في قارئ بصمات الأصابع، إذ يقول البعض أنه سيكون ضمن الشاشة، في حين يُقال أنه قد يأتي في ظهر الهاتف، أو أن الشركة قد تستغني عن القارئ تماماً.

ويُشاع أيضاً أن آي فون 8 سوف يقدم كاميرا أمامية تدعم تقنية تحسس العمق ثلاثي الأبعاد، مما يتيح تحسين التقاط صور السيلفي وإمكانية المصادقة من خلال التعرف على الوجه، وبالتالي إلغاء الحاجة لحساس بصمات الأصابع. وداخلياً، سوف يقدم آي فون 8 ذاكرة وصول عشوائية بحجم 3 غيغابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تترواح بين 64 و 256 غيغابايت.

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