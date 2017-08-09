 تحربر منطقة غرب تعز وسط تراجع ميليشيا الحوثي وصالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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تحربر منطقة غرب تعز وسط تراجع ميليشيا الحوثي وصالح

تحربر منطقة غرب تعز وسط تراجع ميليشيا الحوثي وصالح
المناطق - وكالات

حرر الجيش الوطني اليمني يوم الثلاثاء، منطقة مدارات غرب مدينة تعز في ظل تراجع ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه مفرق شرعب إثر معارك عنيفة بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله، إن المواجهات قتل فيها 5 من الميليشيا الانقلابية وشهدت تفجير مخزن أسلحة وإحكام السيطرة على منطقة مدارات المحاذية لمصنع السمن والصابون.

وأضاف إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيا الانقلابية في تبة الضنين ونقطة الهنجر ومفرق شرعب وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد المصدر أن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير جميع المناطق في الجبهة الغربية، وصولاً إلى مفرق المخأ حيث ترابط قوات الجيش الوطني بعد تحرير معسكر خالد بن الوليد في إطار خطط وتنسيق مع التحالف العربي لفك الحصار عن مدينة تعز.

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