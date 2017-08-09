 الجيش اللبناني ينشر 3 آلاف جندي لقتال داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجيش اللبناني ينشر 3 آلاف جندي لقتال داعش

الجيش اللبناني ينشر 3 آلاف جندي لقتال داعش
المناطق - وكالات

استكمل الجيش اللبناني كافة تحضيراته لخوض معركته مع تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك وبلدة القاع، الواقعتين على الحدود اللبنانية السورية”.

ووفق مصادر “الحدث”، يأتي هذا بعد أن عزز الجيش تواجده من خلال نشر نحو ثلاثة آلاف جندي في الطرف الشمالي الشرقي للبلاد.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن طائرات تعود للنظام السوري قصفت في عمق الحدود اللبنانية السورية، فيما أفادت مصادر مطلعة بتجدد القصف الصاروخي والمدفعي للجيش اللبناني على مواقع “داعش” في جرود القاع.

ويأتي هذا رداً على إطلاق التنظيم سبعة صواريخ من طراز غراد في محيط بلدة القاع داخل لبنان من معقله على الحدود مع #سوريا دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، وفق مصادر أمنية.

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