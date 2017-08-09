 شاهد عيان يكشف لـ”المناطق” سبب تحويل مسار رحلة طائرة من تبوك الى جدة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد عيان يكشف لـ”المناطق” سبب تحويل مسار رحلة طائرة من تبوك الى جدة !

شاهد عيان يكشف لـ”المناطق” سبب تحويل مسار رحلة طائرة من تبوك الى جدة !
المناطق - تبوك

حولت الخطوط السعودية مسار الرحلة رقم ١٥٣٣ المتجهة من الرياض إلى تبوك، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، فيما أرجع راكب ذلك إلى خلل فني في الطائرة.

وقال لـ”المناطق” المواطن حسين مطير، إن الرحله كان مقرر إقلاعها الساعة ٤:٤٠ عصراً من مطار الملك خالد بالرياض إلى مطار الأمير سلطان في تبوك.

وأضاف، عند الساعة ٦:١٥ مساء أعلنوا أنه لن يتم الهبوط في تبوك وسيتم تحويل الرحلة الى جدة، وذلك لوجود خلل في الطائرة لا يستدعي القلق والخوف، وعند الوصول إلى جدة أعلنوا للركاب أنه سيتم التحليق لمدة ٢٠ دقيقة لتفريغ الوقود وبعدها سيتم الهبوط منخفضاً لفحص الطائرة.

وأوضح، أن الطائرة هبطت في مستوى منخفض ثم عادت للإقلاع مرة أخرى لانتظار نتيجة الفحص، وبعدها تم الإعلان عن الهبوط بشكل عادي.

وأكد المواطن حسين مطير أنه لم يحدث أي حالات هلع إو إغماء بين الركاب، وكان الوضع مطمئناً ولله الحمد.

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